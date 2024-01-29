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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 12:08

TUNCELİ OVACIK SON DAKİKA! Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin içine düştü: 1 ölü

Tuncelİ’nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tuncelİ'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun (64) bacaklarını üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, "Burada hep kaya geliyor. Şurada 'kaya gelebilir levhası da var.' Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah" dedi.

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