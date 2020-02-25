Tüm dünyada aranan ve Bursa’da yakalanan DEAŞ suikastçısı adliyede! |Video 25.02.2020 14:02

Bursa’da yakalanan ve tüm dünyada savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ’ın suikastçısı Abu Taki Alshamy kod adlı Yusuf El Abdulkerim ile örgüt üyesi oğlu Kemal El Hacı ek gözaltı süresi talebi için adliyeye sevk edildi.

Bütün dünyada savaş suçlusu olarak aranan, terör örgütü DEAŞ'ın infaz timinde bulunan, Deyrizor'a bağlı El Meadin ve El Bukemal bölgelerinde komutanlık yapan ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan Abu Taki Alshamy kod adlı Yusuf El Abdulkerim ile örgüt üyesi oğlu Kemal El Hacı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam eden işlemlerinin ardından gözatlı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.



AYRICA EŞİ VE DİĞER OĞLU DA...

Ayrıca Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak Bursa'ya getirilen sözde komutanın eşi Büşra Abdülrezzak ve diğer oğlu Vail El Hasan, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.