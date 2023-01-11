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Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü, anne ile oğlu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü, anne ile oğlu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
11.01.2023 21:58

OTOMATİK OYNAT

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Kaza akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FU 9375 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü 46 yaşındaki D.O isimli kadın, araçta bulunan 10 yaşındaki oğlu N.O ile birlikte ters şeride girdi. Otomobilin geçtiği esnada yük treni otomobile çarptı. Çarpma esnasında otomobil duvar ve trenin arasında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında anne D.O ve 10 yaşındaki erkek çocuğu N.O kendi imkanları ile aracın arka camından çıktı. Şans eseri olayda anne D.O ve oğlu N.O kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazanın ardından trenin arasında sıkışan otomobil için ekipler dakikalarca uğraştı. İtfaiye ekipleri önce herhangi bir patlama riski nedeniyle otomobilin bağlantılarını söktü. Ardından trenin kontrollü şekilde ilerlemesiyle hurdaya dönen araç sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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