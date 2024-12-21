Tren kazası can aldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Şakir Güler, tren yolundan karşıya geçmek isterken, yolcu treni tarafından çarpıldı.
OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şakir Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güler'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.