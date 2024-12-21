Tren kazası can aldı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 18:18

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Şakir Güler, tren yolundan karşıya geçmek isterken, yolcu treni tarafından çarpıldı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şakir Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güler'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.