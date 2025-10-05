PODCAST CANLI YAYIN
Trafikteki kavgada gözaltına alınan 2 şahıs serbest bırakıldı

Kayseri'de trafikte yol verme kavgasında bir sürücü, kadın motosiklet sürücüsünü darbederken, kadının erkek arkadaşına haber vermesi üzerine aracı takip eden şahıs da, kız arkadaşını darbeden sürücüyü dövmüştü. Olayla alakalı gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde trafikte 'yol verme' yüzünden kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö. (24) ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü M.D. (64), kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Bunun üzerine erkek arkadaşı H.M.'ye (23) haber veren genç kadın, aracı takibe başladı. H.M., aracı park ettiği sırada M.D.'ye saldırarak darbetti. Yaşananlar kameraya yansırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.M. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler emniyete götürüldü.2 şahısta serbest kaldı.

Öte yandan; sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

