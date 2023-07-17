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Trafikte yol kesen şahıs hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı

Trafikte yol kesen şahıs hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı
17.07.2023 09:59

OTOMATİK OYNAT

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Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bunun üzerine sürücülerden biri trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp diğer otomobilin önüne kırdı. Araçların süratle geçtiği karayolunun ortasında duran şüpheli aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Araçta bulunan sürücünün hamile eşi ve yakını olanları korku içinde izlerken şahıs, arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline geri binerek uzaklaştı. Yaşanan olay aracın yola devam etmesi ile son bulurken yaşanan korku dolu anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşam Videoları

Küçükçekmece'de E-5'te içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü dehşet saçtı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bunun üzerine sürücülerden biri trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp diğer otomobilin önüne kırdı. Araçların süratle geçtiği kara yolunun ortasında duran şüpheli, aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı.

Araçta bulunan sürücünün hamile eşi ve yakını olanları korku içinde izlerken şahıs, arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline geri binerek uzaklaştı. Yaşanan olay aracın yola devam etmesi ile son bulurken, yaşanan korku dolu anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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