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Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 23:07 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 23:07

Çorum’daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Çorum'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kazada, 5 yaralıdan 1'i daha hayatını kaybetti.
Muhittin Y. (43) idaresindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, dün Çorum-İskilip kara yolu Osmancık yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya devrilmiş, kazada 44 yaşındaki Döndü Ş. ölmüştü.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki Hakkı Y'de, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Öte yandan, Döndü Ş'nin cenazesi, Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde toprağa verildi.

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