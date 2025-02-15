SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Trafik kazası sonrası kavga kamerada: İETT şoförü ağır yaralandı
Haberler Yaşam Videoları

Trafik kazası sonrası kavga kamerada: İETT şoförü ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 22:18

Sancaktepe’de hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada, İETT otobüsü şoförü kamyonetin dikiz aynasına tutunarak sürüklendi ve ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de hasarlı trafik kazasına karışan İETT otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında kavga çıktı. Kamyonetine binip ayrılmaya çalışan sürücüyü engellemek isteyen İETT otobüsü şoförü, kamyonetin dikiz aynasına tutundu. İETT şoförü, seyir halinde olan kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de İnönü Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E.'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, S.S.K. ise aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı. F.E.'nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Ağır yaralanan S.S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, S.S.K.'nin sürüklendiği ve ardından tutunduğu kamyonetin altında kalarak ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Çekmeköy’de beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
15.02.2025Cumartesi
Yanlış girdiği yolda takla attı: O anlar kamerada
15.02.2025Cumartesi
Söke-Milas Karayolu’nda trafik kazası: 2 yaralı
15.02.2025Cumartesi
Üsküdar'da kaza anı kamerada: Kadına araba çarptı!
15.02.2025Cumartesi
Tekirdağ'da feci kaza: İşçi servisi takla attı! 25 yaralı
15.02.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaf giyen kadınları böyle hedef aldı! Tepkiler peş peşe geldi 02:26
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaf giyen kadınları böyle hedef aldı
15.02.2025Cumartesi
Şiir bilmez dedi, kendisi yanlış okudu! İşte Özgür Özel’in rezil olduğu anlar 00:52
İşte Özgür Özel'in rezil olduğu anlar
15.02.2025Cumartesi
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç tepki çeken sözler! Çarşaflı kadınları hedef aldı 02:26
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç tepki çeken sözler!
15.02.2025Cumartesi
Mersin Silifke’de kaza: 1 ölü 4 yaralı! 00:52
Silifke'de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!
14.02.2025Cuma
CANLI YAYIN