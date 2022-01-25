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Trafiğe çıkan özel araçlar önlem için Avrasya Tüneli'ne yönlendirildi

Trafiğe çıkan özel araçlar önlem için Avrasya Tüneli'ne yönlendirildi
25.01.2022 09:53

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik’ten yapılan açıklama ile özel araçların trafiğe çıkışı 13.00'e kadar durduruldu. Sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan özel araçlar, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ekipler sivil araçları durdurarak Avrasya Tüneli’ne ve toplu ulaşım araçlarına yönlendirdi. İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile özel araçların trafiğe çıkışı bugün saat 13.00'e kadar durduruldu. Sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan sivil araçlar, polis ekiplerinin Uzunçayır mevkiinde yaptığı denetime takıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmek isteyen araç sürücülerini polis ekipleri durdurarak Avrasya tüneline ve toplu ulaşım araçlarına yönlendirdi. Hastası olan bir sivil aracın da Avrasya Tüneli'ne yönlendirildiği görüldü.

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