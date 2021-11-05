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Trabzon’da korkutan yangın

Trabzon’da korkutan yangın
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Trabzon’un Arsin ilçesi Yalı mahallesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İddiaya göre, ilçenin Yalı mahallesinde bugün sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dairenin tüm pencerelerinden siyah dumanlar çıkarken, dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangına Arsin ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 itfaiye aracı müdahale ederken, soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

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