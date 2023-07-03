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Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti
03.07.2023 10:37

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde bu sabah meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Çağlayan mahallesinde bu sabah endüstriyel bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama çevredeki dükkanlarda da zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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