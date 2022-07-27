Trabzon'a hava yoluyla gelen günlük turist sayısı 3 bin 500’ü geçti

Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini yaşarken dış hatlardan günlük 25 uçak iniş yapıyor. Özellikle Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı Korona virüs kaynaklı seyahat yasağını 1 Temmuz’dan itibaren kaldırmasının ardından bu ülkeden gelen vatandaşları hava yoluyla Trabzon’u tercih ederken şehre Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı son bir ayda 160 bini geçti. Pandeminin ardından turizm açısından tarihi günlerini yaşayan Trabzon’a özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösterirken bu yoğunluğun Eylül sonuna kadar sürmesi bekleniyor.