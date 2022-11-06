Trabzon Uzungöl'den mest eden sonbahar manzaraları

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü doğa harikası ve turizm bölgesi olan Uzungöl'ü çevreleyen yamaçların yeşil görüntüsü sonbahar mevsimi ile yerini kahverengi, sarı ve turuncu tonlarına bıraktı. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemi dönemi ülkemizde de turizmcileri olumsuz etkilemişti. 2022 yılı ile geride kalan pandemi sonrası Uzungöl geçtiğimiz turizm sezonunda en yoğun günlerini yaşadı. Uzungöl yabancı turist sayısında adeta rekor kırarken, 2022 yılı verilerine göre 1,5 milyonun üzerinde kişi Uzungöl'ü ziyaret etti. Turizm sezonunda konaklama için yer bulmakta zorlanılan Uzungöl turizm sezonunun bitimi ile sessizliğe büründü. Ülkenin dört bir yanından sonbahar mevsiminin güzellikleri kamera ve kadrajlara yansırken, Uzungöl de bu güzellikten nasibini aldı. Uzungöl’ü çevreleyen yamaçların yeşil görüntüsü sonbahar mevsimi ile yerini kahverengi, sarı ve turuncu tonlarına bıraktı. Uzungöl ve çevresinin sonbahar renkleri havadan görüntülendi.