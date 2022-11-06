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Trabzon Uzungöl'den mest eden sonbahar manzaraları

Trabzon Uzungöl'den mest eden sonbahar manzaraları
06.11.2022 09:57

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:00
Okul servisiyle cip çarpıştı:...
Yaşam 02:47
Arazi aracının çarptığı...
Yaşam 01:30
Asansör boşluğuna düşen inşaat...
Yaşam 01:19
Art arda şerit değiştirerek...
Yaşam 02:24
Kaza yapan motosiklet sürücüsü...
Yaşam 00:31
Bir adam sevgilisini vurduktan...
Yaşam 00:17
Bandırma'da trafik kazası: 1...
Yaşam 01:25
Ayrıldığı eşinin evinde...
Yaşam 01:38
Bursa'da tekstil fabrikasında...
Yaşam 00:20
Jandarmadan 3 milyon 400 bin...
Yaşam 01:49
Hafriyat kamyonu inşaat...
Yaşam 02:55
Soğuk hava deposunda yangın

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü doğa harikası ve turizm bölgesi olan Uzungöl'ü çevreleyen yamaçların yeşil görüntüsü sonbahar mevsimi ile yerini kahverengi, sarı ve turuncu tonlarına bıraktı. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemi dönemi ülkemizde de turizmcileri olumsuz etkilemişti. 2022 yılı ile geride kalan pandemi sonrası Uzungöl geçtiğimiz turizm sezonunda en yoğun günlerini yaşadı. Uzungöl yabancı turist sayısında adeta rekor kırarken, 2022 yılı verilerine göre 1,5 milyonun üzerinde kişi Uzungöl'ü ziyaret etti. Turizm sezonunda konaklama için yer bulmakta zorlanılan Uzungöl turizm sezonunun bitimi ile sessizliğe büründü. Ülkenin dört bir yanından sonbahar mevsiminin güzellikleri kamera ve kadrajlara yansırken, Uzungöl de bu güzellikten nasibini aldı. Uzungöl’ü çevreleyen yamaçların yeşil görüntüsü sonbahar mevsimi ile yerini kahverengi, sarı ve turuncu tonlarına bıraktı. Uzungöl ve çevresinin sonbahar renkleri havadan görüntülendi.

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