Haberler Video Topkapı alt geçidini su bastı! Araçlar yaya yolundan ilerledi

Topkapı alt geçidini su bastı! Araçlar yaya yolundan ilerledi

06.01.2020 12:49

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan rüzgâr ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü.


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