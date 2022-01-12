Tokat’ta yasaklı ırk köpeklerin köylere salınması vatandaşları tedirgin ediyor. Türkiye’de yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınmasına günler kala istenmeyen manzaralar yaşanıyor. Köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bazıları ceza ödememek için köpeklerini ormanlık alanlara yada köy yakınlarına bırakıyor. Tokat’ta da köylere bırakılan yasak ırk köpekler jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ihbar üzerine 2 adet pitbull, 1 adet japon tosa cins yasaklı ırk köpek ile 7 adet okul bahçesinde sahipsiz saldırgan köpeği yakaladı. Köpekler jandarma ekipleri tarafından belediye hayvan barınağına teslim edildi. Vatandaşlar ise yasaklı ırk köpeklerin köylerine bırakılmasından dolayı çocukları yaşadığı korku v tehlikeyi dile getirerek tepkisini dile getirdi.