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Tokat’ta yaralı halde bulunan leyleği bakkal esnafı elleri ile işyerinde besleyerek sahip çıktı

Tokat’ta yaralı halde bulunan leyleği bakkal esnafı elleri ile işyerinde besleyerek sahip çıktı
16.12.2022 15:39

OTOMATİK OYNAT

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Tokat’ın Pazar ilçesi esnaflarından Mehmet Demirel otomobili ile seyir halinde iken Tokat-Zile karayolu üzerinde hareketsiz olarak duran leyleği fark etti. Yaralı olan leyleğe bir aracın çarpmaması için yakalayan Demirel, otomobili ile iş yerine getirdi.

Yaşam Videoları

Bakkal dükkanında leyleğe elleri ile balık yediren Demirel'in o anlarını arkadaşları cep telefonları ile görüntüledi. Sevimli halleri ile dikkat çeken leylek ilgi odağı oldu.

"Yarım kilo balığımızı yedi, helal olsun"

Demirel, yorgun ve aç durumda olan leyleği iki gün misafir ettikten sonra Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettiğini söyledi. Leyleğin kısa sürede ilgi odağı olduğunu ifade eden Demirel, "Yolun ortasında duruyordu. Çarpacaktım, çarpmaktan kurtardım. Sonra yaralı olduğunu gördüm. Durup yakalayarak arabama aldım. İş yerime getirdim. Yarım kilo balığımızı yedi, helal olsun. Acıkmıştı. Bir iki gün misafir ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettim" dedi.

"Yaralandığı için göç edemedi"

Demirel, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 ay önce göç etmesi gerekiyordu ama tahminim yaralı olduğu için gidememiş. Kanadından yaralanmış uçamıyor. Doğayı hayvanları seven birisi olarak sahip çıktık" dedi.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde koruma altına alınan leyleğin rehabilitasyon merkezine gönderilerek kış mevsimini orada geçirmesi bekleniyor.

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