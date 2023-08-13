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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 19:10

Tokat’ta ormanda kaybolan yaşlı kadın 20 saat süren arama çalışması sonucu bitkin bir halde bulundu

Olay geçtiğimiz gün Reşadiye ilçesi Beşdere köyünde meydana geldi. A.E. isimli yaşlı kadın çilek toplamak için ormana gitti. Köyden oldukça uzaklaşan yaşlı kadın yolunu kaybedince bir daha geri dönemedi. Yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında iz takip köpeği ve dron kullanıldı. Yaşlı kadın Büyükbeşdere Mahallesi Kolun Deresi mevkiinde bitkin bir halde bulundu. Ekipleri gören yaşlı kadın büyük bir mutluluk yaşadı. Yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından oluşturulan ilkel bir sedye ile taşınarak ormanlık alandan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan kadın ailesine teslim edildi.

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