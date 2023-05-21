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Tokat'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan aracın LPG tankı yola fırladı

Tokat'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan aracın LPG tankı yola fırladı
21.05.2023 11:40

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgilere göre; kaza, sabah saatlerinde Tokat'tın Geyras mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametinden Sivas istikametine giden A.M. idaresinde ki 58 FH 420 plakalı Dacia marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken LPG tankı yola fırladı. Araçtan ayrılan LPG tankı gaz sızdırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalede bulundu. Çevrede önlem alan ekipler LPG tankında bulunan gazın boşalttı. LPG tankının boşalmasının ardından trafik kontrollü şekilde devam etti. Araçta yaralanan sürücüsü Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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