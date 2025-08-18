Tokat’ta kavşakta kaza kamerada: 1 yaralı

KAZA ERBAA İLÇESİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı İşeri kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.Z. yönetimindeki 91 AQ 703 plakalı Hyundai marka cip, kavşağa girmek isteyen H.Ü. idaresindeki çapa motoruna çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle çapa motoru sürücüsü H.Ü. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay sırasında çevrede bulunan güvenlik kamerası, kazayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde çarpmanın etkisi ve sürücünün yaralanması net bir şekilde görülüyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olayın nedeni ve sorumluluk durumu araştırılıyor.