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Tokat'ta Kalaşnikoflu Saldırı! Restoran Sahibi Ağır Yaralı
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Tokat'ta Kalaşnikoflu Saldırı! Restoran Sahibi Ağır Yaralı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 15:23

Tokat’ın Zile ilçesinde bir restoran sahibi, aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir saldırganın kalaşnikoflu saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Tokat'ta restoran işletmecisi, kimliği belirsiz bir şahsın Kalaşnikoflu saldırısında ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesine bağlı Kislik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y., besicilik yaptığı ahırına gitmek için aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, çalılıklar arasından çıkarak Kalaşnikof ile R.Y.'ye ateş açtı. R.Y. saldırı esnasında aracın diğer tarafına geçmeye çalışsa da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerini gören saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak önce Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan R.Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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