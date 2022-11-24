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Tokat’ta iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Tokat’ta iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
24.11.2022 01:38 - Son Güncelleme: 24.11.2022 01:41

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Tokat’ın Zile ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında alevlere teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Yaşam Videoları

Edinilen bilgiye göre yangın, Zile ilçesi Orta Mahallede bulunan iki katlı evde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre tandır fırınından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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