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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:43

Tokat'ta iki aracın kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi Gelincik Caddesinde çift taraflı olarak gerçekleşti. S.A. idaresinde ki 55 BD 146 plakalı Fiat marka araç E.Y. idaresinde ki Hyundai marka 06 CZR 389 plakalı araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 06 CZR 389 plakalı araç evin bahçesine çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı saniye saniyle güvenlik kamerasına yansıdı.

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