Tokat'ta feci kaza: Otomobil takla attı! 2 yaralı

SANAYİ SİTESİ ÖNÜNDE ÇARPIŞTILAR

Kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Çayırpınar Köyü mevkiinde, D-100 Karayolu üzerindeki sanayi sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Niksar istikametinden Reşadiye yönüne seyreden C.K. (43) yönetimindeki 31 AFR 47 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.K. (65) idaresindeki 60 RF 625 plakalı araca arkadan çarptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ, İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri ters dönerek durabildi. Her iki sürücü de kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.