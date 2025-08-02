PODCAST CANLI YAYIN

Tokat'ta feci kaza: Otomobil takla attı! 2 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle ters döndü.

SANAYİ SİTESİ ÖNÜNDE ÇARPIŞTILAR
Kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Çayırpınar Köyü mevkiinde, D-100 Karayolu üzerindeki sanayi sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Niksar istikametinden Reşadiye yönüne seyreden C.K. (43) yönetimindeki 31 AFR 47 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.K. (65) idaresindeki 60 RF 625 plakalı araca arkadan çarptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ, İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri ters dönerek durabildi. Her iki sürücü de kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Malatya'da şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı
Malatya'da şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti!
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti!
Zehir taciri aracındaki 1 kilo kokain ile yakalandı
Zehir taciri aracındaki 1 kilo kokain ile yakalandı
Gürsu'da ölümlü kaza kamerada
Gürsu'da ölümlü kaza kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle