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Tokat'ta bir vatandaş yolun kenarında bulduğu alaca ağaçkakan kuşunu tedavi ettirdi

Tokat'ta bir vatandaş yolun kenarında bulduğu alaca ağaçkakan kuşunu tedavi ettirdi
02.07.2023 10:33

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Tokat'ın Pazar ilçesinden Zile ilçesine motosikletiyle yolculuk yapan Serdal Deniz, Kaz Gölü mevkiinde ilerlerken yol kenarında bulunan bir kuş dikkatini çekti. Yaralı kuşa bakmak için motosikletini durduran Deniz, bu tür bir kuşu ilk defa gördüğünü fark etti. Kuşun uçamadığını anlayan Deniz, yaralı kuşu tedavi ettirmek için veterinere götürdü. Deniz, gittiği veterinerde yol kenarında bulduğu kuşun Kaz Gölü misafirlerinden alaca ağaçkakanı olduğunu öğrendi. Alaca ağaçkakanı tedavisinin ardından doğaya salındı.

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