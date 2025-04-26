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Tokat’ta alzheimer hastası kadın terastan düşerek hayatını kaybetti!
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Tokat'ta alzheimer hastası kadın terastan düşerek hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 22:32:49

Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın terasından sundurmaya düşen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Güllü Temiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde , 4 katlı bir apartmanın terasında bulunan Alzheimer hastası Güllü Temiz (90) , iddiaya göre dengesini kaybederek apartmanın girişindeki sundurmanın üzerine düştü .

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden indirilen Güllü Temiz, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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