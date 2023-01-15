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Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı
15.01.2023 19:24

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Erek Caddesi kavşağında meydana geldi. İsmet Y. idaresindeki Ford Transit marka 60 BM 585 kamyonet, Ersin S. idaresindeki 05 ES 288 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Yardım ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansa Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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