Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sökücek köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 66 HD 306 plakalı saman balyası yüklü traktör, virajı döndüğü sırada römorkunun yerinden çıkmasıyla kontrolden çıktı.

Yolcu Panikle Atladı

Römorkun ayrılmasıyla traktörün dengesini kaybettiğini fark eden yolcu Selami Südüpak, panikleyerek araçtan atladı. Bu sırada traktör yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Selami Südüpak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü M.D., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.