Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de önemli açıklamalar
PODCAST CANLI YAYIN

Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde, Zile–Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde 16 BMT 901 ve 60 AFZ 583 plakalı iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zile-Çekerek Karoyu Karayün mevkiinde sürücüleri henüz belirlenmeyen 16 BMT 901 plakalı otomobil ile 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bunlar da Var

Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle