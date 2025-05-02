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Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı
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Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 2.05.2025 19:38:49

D-100 karayolu Aladun mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve yolcular dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolu Aladun mevkiinde , Niksar'dan Erbaa yönüne seyir halinde olan U.Ş. idaresindeki 60 ABT 044 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen E.Ö. yönetimindeki 05 FF 952 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje düştü . Kazada, sürücüler ve yolcu konumundaki 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi . Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı . Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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