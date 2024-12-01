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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun geçirdiği kaza hakkında Çorum Valisi açıklamalarda bulundu
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun geçirdiği kaza hakkında Çorum Valisi açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 23:26

Çorum Valisi Ali Çalgan, Yazıcıoğlu'nu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çalgan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildiğini söyledi.

Çorum valisi Ali Çalgan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun geçirmiş olduğu kaza hakkında açıklamalarada bulundu. Kazanın saat 17.35 sıralarında, 4 aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini bildiren Çalgan, "Kazada sekiz vatandaşımız yararlanmıştır. Yaralılar arasında Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da bulunmaktadır. Yaralılarımızın altısının durumu hafif. Bir tanesi ise dalağında kanama olduğu için Sungurlu Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınmış." dedi.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Çalgan, "Belediye Başkanı'mızın durumunun da yapılan tespitler sonucunda iyi olduğu müjdesini almış bulunmaktayız. Önce Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmış, arkasından tedbiren ilimiz Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiştir. Burada yapılan tetkiklerde, halk arasında 'iman tahtası' olarak ifade edilen, göğüs kemiğinde bir kırık tespit edilmiş. Başka bir cerrahi müdahale gerektiren bir durumun bu aşamada olmadığı yönünde hekimlerimizce karar kılınmış. Küçük bir ağrısı var. Bu tetkiklerden sonra onu da dindirmiş olacaklar arkadaşlarımız." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nun Tokat'taki bir hastaneye nakledileceği bilgisini paylaşan Çalgan, şunları kaydetti:

"Kendi kararına bırakıldı. Büyük ihtimal bu gece Tokat'a hareket edecektir. Hekimlerimizin ifadesi, 2-3 gün müşahede altında bulunması gerekmekte. Bunun ötesinde herhangi bir sıkıntılı durum, Allah korusun hayati bir tehlike söz konusu değildir. 2-3 gün hastanede istirahat etmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Kırık, hassas bölgede olduğu için hareket etmesinin kendisine ağrı vereceği değerlendirilmekte. Bu maksatla bu gece Tokat'a gidecekler."

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