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Tırın dorsesi devrildi, çevreyolu trafiğe kapatıldı

Tırın dorsesi devrildi, çevreyolu trafiğe kapatıldı
19.12.2021 14:01

OTOMATİK OYNAT

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Burdur’da ağaç kabuğu taşıyan tırın dorsesi devrildi. Burdur-Afyonkarahisar yolu trafiğe kapandı. Kaza, Burdur - Afyonkarahisar Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Yüce, 01 ARY 98 plakalı tır ile seyir halinde iken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Yüce’nin tüm manevralarına rağmen ağaç kabuğu yüklü dorse devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Yüce, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri Burdur - Afyonkarahisar Çevre yolunun Afyonkarahisar yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Devrilen dorse yol üzerinden kaldırılırken yola saçılan ağaç kabuklarının temizlenmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

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