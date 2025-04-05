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Tırın çarptığı otomobil polis aracına vurdu! O anlar kamerada
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Tırın çarptığı otomobil polis aracına vurdu! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 20:57 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 20:57

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı otomobil savurularak, polis otosu ve bir araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde oyan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil, kavşakta park halinde bekleyen trafik polisi aracına ve bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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