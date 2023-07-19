Tırın altına kalan motosiklette sürücü öldü, eşi yaralandı: O anlar kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin tırın altında kaldığı kazada sürücü hayatını kaybetti eşi de yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Özcan yönetimindeki 33 VFE 13 plakalı motosiklet, Muttalip G.'nin kullandığı 33 AJP 702 plakalı tırın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Özcan hayatını kaybetti, eşi Ayşe Özcan ise ağır yaralandı. Tır sürücüsü Muttalip G'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.