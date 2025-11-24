TIR, emniyet şeridinde park halindeki otobüse çarptı: 14 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, gezi dönüşü Adana istikametine giden Orhan T. (55) yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı yolcu otobüsü, motor arızası nedeniyle otoyolda güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde giden Hayrettin K. (27) yönetimindeki 33 BPN 29 plakalı TIR, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu park halindeki otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, TIR'ın sürücüsü Hayrettin K. ise kabinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü uzun süren çalışmanın ardından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.