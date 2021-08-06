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Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in Dedesi Zühtü Erdoğan’ konuştu

Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in Dedesi Zühtü Erdoğan’ konuştu
06.08.2021 13:25
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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker, Kurban Bayramı'nda kaçan koyunun ardından gitmiş bayramın 3. günü ise cesedi bulunmuştu. Onur Alp Eker'in nasıl öldüğü hala soru işareti olarak dururken yaşanan bir son dakika gelişmesi dikkat çekti. Onur Alp Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan otopsi raporunu beklediklerini söyledi ve "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.


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