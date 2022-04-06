TikTok'ta tepki çeken skandal! Çok sayıda kişiye oruç bozdurdular

Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'taki tartışma yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE ORUÇ BOZDURDULAR

Yalnızca sahildekilerin değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenildi.

TikTok'ta paylaşılan videoya çok sayıda tepki yorumu geldi.

TİKTOK KAPATILSIN

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, Tiktok üzerinden paylaşılan bir görüntüye tepki göstermesinin ardından sosyal medyada "tiktokkapatılsın" paylaşımı gündem oldu. Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftar vaktinden önce hoparlörden ezan sesi açan ve insanları yanıltarak oruçlarını bozmasına neden olan Tiktok görüntüsüne tepki gösterdi.





Başkan Sayan'ın görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tiktok uygulamasınıdan utanç verici bir akım videosu daha. Sahilde iftarını açmak için bekleyen kişileri vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, evinde sesi duyan yüzlerce insanında orucu bozulmuş oldu. Yazıklar olsun" ifadeleri ile paylaşmasının ardından sosyal medyada "tiktokkapatılsın" paylaşımı gündem oldu.