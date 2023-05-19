Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi kavgayı polisler ayırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde galeriden satın alacağı otomobille test sürüşü yapan şahıs, 100 metre gitmeden kaza yaptı.-Kazada, otomobillerden birisi kaldırıma savrulurken, diğeri boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada, kaza yapan sürücülerden birisinin eşiyle diğer araçtakiler arasındaki tartışma güçlükle engellendi. Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5044 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Şanlıurfa’dan otomobil satın almak üzere yanında arkadaşıyla birlikte Manavgat’a gelen Eyüp Bağmancı, aradığı otomobili Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir galeride buldu. 07 AGN 310 plakalı otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen Eyüp Bağmancı, 5044 sokakta yaklaşık 100 metre gittikten sonra Ümmühani Sarı’nın kullandığı 07 ADJ 463 plakalı otomobil ile çarpıştı.