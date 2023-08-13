Ters yöne giren otomobil, başka bir araca çarptı; o anlar kamerada

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Antalya- Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, kavşaktan dönüş yapan minibüse çarpmamak için otomobili ile ters yöne girdi. Otomobil, önce refüje ardından karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada bir otomobildeki hamile kadın fenalaşırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ışık ihlali yapan sürücünün, minibüse çarpmamak için otomobili ile ters yöne girdiği, ardından refüje ve hareket halindeki başka bir araca çarptığı anlar yer aldı.