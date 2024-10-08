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Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri
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Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 10:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 10:33

Nevşehir Ürgüp’te ters şeritten ilerleyen sürücü, karşı şeritten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu hayatını kaybederken, tır sürücüsü de yaralandı. | Nevşehir trafik kazası haberleri

Nevşehir'de ters şeritten ilerleyen sürücü, karşı şeritten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Ürgüp ilçesi Turban kavşağı yakınlarında meydana geldi. 50 BE 050 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu ters şeritte girince, karşı yönden gelen Mahmut Yıldız'ın kullandığı 35 DD 3406 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; tırın altına giren otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Babaoğlu'nun cansız bedeni Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan tır sürücüsü de tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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