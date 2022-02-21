Ters şeritten giden araç kavşakta drift atıp tehlikeli saçtı

Küçükçekmece’de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra millet bahçesinin önündeki kavşakta drift atıp tehlike saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’daki Halkalı Millet Bahçesi önünde yaşandı. edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan ve içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önce ters yola girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.