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Ters şeritten giden araç kavşakta drift atıp tehlikeli saçtı

Ters şeritten giden araç kavşakta drift atıp tehlikeli saçtı
21.02.2022 09:58

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Küçükçekmece’de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra millet bahçesinin önündeki kavşakta drift atıp tehlike saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’daki Halkalı Millet Bahçesi önünde yaşandı. edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan ve içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önce ters yola girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.

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