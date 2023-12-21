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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 18:38 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 19:05

Terör örgütüne kuryelik yapan 2 şahıs tutuklandı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları bulunan ve örgütünün kuryesi olduğu iddia edilen iki kardeş, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nın Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği operasyon sonrasında adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak 2023 yılı içerisinde örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok'un ağabeyi aynı zamanda kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Mizgin kod adlı Arzu Ok'un babası M.O isimli şahsın hurda diye sattığı soba içerisinden PKK/KCK Terör örgütü mensupları ile çekilmiş fotoğraflar çıkmıştı. Hurdacılık yapan bir kişi hurda fiyatına aldığı sobayı parçalara ayırmak istediğinde içinde terör örgütüne ait fotoğrafları görünce, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bu fotoğraflar ve yapılan araştırmalar sonrasında operasyon gerçekleştirildi. Ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede Şanlıurfa'da ikamet eden F.Ö. ve kız kardeşi Z.Ö. isimli şahısların Arzu Ok ve diğer örgüt mensupları ile çekilmiş fotoğrafları olduğu tespit edildi.

İki kardeş hakkında yapılan araştırmada şahısların örgüt ile sivil şahıslar arasında kuryelik yaptığı gerekçesiyle Şanlıurfa'da operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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