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Terkos Gölü’nde facianın eşiğinden dönüldü: Kano devrildi 3 kişi son anda kurtarıldı
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Terkos Gölü’nde facianın eşiğinden dönüldü: Kano devrildi 3 kişi son anda kurtarıldı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:51:50

Arnavutköy Terkos Gölü’nde balık tutmak için kanoyla göle açılan 3 kişi, kanonun devrilmesi sonucu suya düşerek ölümle burun buruna geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca gölde mahsur kalan vatandaşlar, başka bir tekne tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Terkos Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak amacıyla göle açılan 3 kişi, bindikleri kanonun devrilmesi sonucu suya düştü. Panik yaşayan şahıslar, göl üzerinde yardım beklemeye başladı. O sırada kıyıda bulunan bir vatandaşın yardım çağrılarını duyması üzerine harekete geçen balıkçı teknesi, göle açılarak suya düşen kişileri kıyıya çıkardı.

Yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, gölde yapılan faaliyetlerde güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekerken, benzer olayların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

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