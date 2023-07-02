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TEM'in ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor

TEM'in ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor
02.07.2023 09:44

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TEM Otoyolu’nun ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, 9 günlük bayram tatilinin geri dönüş yolculuğunda akıcı yoğunluk devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin geri dönüş yolculuğu başladı. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören, Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş trafiği dün başladı. Dünden bu yana akıcı bir şekilde trafik yoğunluğunun yaşandığı Bolu geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikte aksamalar meydana geliyor. Trafik akışında meydana gelen ve muhtemel olumsuzluklara karşı polis, jandarma ve Karayolları ekipleri görev yapıyor.

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