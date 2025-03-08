PODCAST CANLI YAYIN
TEM’deki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
Haberler Yaşam Videoları

TEM'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 23:25

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SIRADAKİ VİDEO
Erzurum'da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti
08.03.2025Cumartesi
Tırın çarptığı genç kız 12 günlük yaşam savaşını kaybetti: Çarpma anı kamerada!
08.03.2025Cumartesi
Diyarbakır'da 1 hafta önce kaybolan genç Batman'da ölü bulundu
08.03.2025Cumartesi
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
08.03.2025Cumartesi
TEM'de feci kaza: Tofaş kağıt gibi ezildi! 2 ölü 1 yaralı!
08.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Adıyaman’da paraşüt kazası: 1 ölü 03:10
Adıyaman’da paraşüt kazası: 1 ölü
08.03.2025Cumartesi
Mukbang videolarıyla ünlenen Efecan Kültür vefat etti! 06:24
Mukbang videolarıyla ünlenen Efecan Kültür vefat etti!
07.03.2025Cuma
Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı 02:04
Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı
08.03.2025Cumartesi
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti 02:13
CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal!
08.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN