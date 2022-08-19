TEM'de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Düzce mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Düzce Bataklık Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması başlangıcında 4 araç birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.