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TEM'de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi
19.08.2022 16:39

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Düzce mevkisinde zincirleme bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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TEM otoyolu Düzce mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Düzce Bataklık Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması başlangıcında 4 araç birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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