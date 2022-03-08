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TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Kontrolden çıkan araç İETT otobüsüne çarptı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Kontrolden çıkan araç İETT otobüsüne çarptı
08.03.2022 10:03

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından Okmeydanı-TEM istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaşam Videoları

Eyüpsultan'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralanırken, Okmeydanı-TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Okmeydanı-Tem Bağlantı Yolu Nurtepe mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Berkan Kalender'in kullandığı para nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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