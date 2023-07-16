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TEM'de can pazarı! Otomobil, kamyonete çarptı: Yaralılar var

TEM'de can pazarı! Otomobil, kamyonete çarptı: Yaralılar var
16.07.2023 17:37

OTOMATİK OYNAT

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TEM Otoyolu Düzce geçişinde bir otomobilin, Karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları
TEM Otoyolu Ankara istikameti Düzce Kaynaşlı gişeler mevkiinde T.A. idaresindeki otomobil, C.K. yönetimindeki Karayolları kamyonetine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi ile kamyonetin kasasında bulunan 11 işçi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak, hastanelere kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan bir Karayolları personelinin de, otomobildeki yaralı çocuğu kucağına alarak, ambulansa taşıdığı görüldü.

İşçilerin, çalışma yapacağı alana doğru seyir halinde oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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