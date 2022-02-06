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TEM'de bir araç önce bariyerlere sonra beton duvara çarptı

TEM'de bir araç önce bariyerlere sonra beton duvara çarptı
06.02.2022 16:44

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, daha sonra tünel girişinde bulunan beton duvara çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kameralara yansıdı. Kaza sebebiyle oluşan uzun araç kuyrukları da drone ile havadan görüntülendi. Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, öce bariyerlere çarptı. Daha sonra ise otomobil, tünel girişinde bulunan beton duvara çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde bulunan 2 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi. Öte yandan kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

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