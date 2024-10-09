PODCAST CANLI YAYIN
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu
Haberler Yaşam Videoları

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 10:55 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 10:55

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde talaş yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan D. idaresindeki 35 AD 6870 plakalı talaş yüklü kamyonun kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü kamyonu kenara çekti. Talaşların alev aldığını gören Furkan D., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Hakkari’de kanadı çatıya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
09.10.2024Çarşamba
Türkiye'de yeni bir akrep türü keşfedildi
09.10.2024Çarşamba
Bursa'da bir sürücü drift atıp o anları kayda aldırdı! Sürücüye 33 bin lira ceza kesildi
09.10.2024Çarşamba
Denizli'de feci kaza! Römorka çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı
09.10.2024Çarşamba
Yalova’da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı
09.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri 00:28
Nevşehir'de ters şeride giren otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
08.10.2024Salı
Balıkesir Ayvalık’ta Atatürk heykeline saldırı kamerada! 02:47
Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykeline saldırı kamerada!
08.10.2024Salı
Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı 01:15
Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
08.10.2024Salı
Esra Erol’da kan donduran görüntüler! 12 yaşındaki erkek çocuğunu kadın gibi giydirip oje sürdüler 14:17
Esra Erol'da kan donduran görüntüler!
08.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA