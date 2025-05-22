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TEM Otoyolu’nda tır kazası: 1 yaralı
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TEM Otoyolu’nda tır kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:50:47

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir tır, önünde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada tırın kupası büyük hasar alırken, 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun TEM Otoyolu Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde, Nuri B. yönetimindeki 14 DN 202 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Muhammed D. yönetimindeki 63 ACN 739 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuri B.'nin kullandığı tırın kupası büyük hasar aldı Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nuri B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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